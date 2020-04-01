ارتفاع قائمة المتاجر الإلكترونية إلى 51



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضم المزيد من التعاونيات والشركات إلى قائمة المتاجر الإلكترونية التي أعلنت عنها هيئة تنظيم الاتصالات، الأمر الذي رفع عدد التطبيقات الإلكترونية في القائمة إلى 51 تطبيقاً وذلك وفق آخر التحديثات.

ويعد هذا التحديث الثاني الذي تعلنه هيئة تنظيم الاتصالات في غضون أسبوع لقائمة تطبيقات المتاجر التي تقدم خدماتها إلكترونياً للمستهلكين، وهو ما يعكس ارتفاع وتيرة الإقبال على هذا النوع من الخدمات في دولة الإمارات، وشملت القائمة المحدثة عدداً من المتاجر التي تقدم خدمات تسوق شاملة للمستهلكين بالإضافة إلى صيدليات ومحلات بيع اللحوم والأسماك وأخرى متخصصة في بيع الفواكه والخضراوات وغيرها من الخدمات الأخرى.

ويسهم توافر العديد من المتاجر الإلكترونية في الإمارات في التسهيل على المستهلكين لشراء احتياجاتهم ما يعني اختصاراً للوقت والجهد الذي يتطلبه التسوق التقليدي.(وام)