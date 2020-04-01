«إكسبو الشارقة» يعقد اجتماعاً تفاعلياً عبر تقنية الاتصال المرئي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عقد مركز إكسبو الشارقة، اجتماعاً تفاعلياً عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر، للتأكد من سير العمل في كافة المرافق والأقسام والخدمات المقدمة للمتعاملين، وذلك تطبيقاً لنظام «العمل عن بعد» الذي بدأ به المركز في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذها حرصاً على سلامة موظفيه ومتعامليه، وتماشياً مع التدابير الاحترازية الحكومية، نظراً للتطورات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ترأس سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة الاجتماع التفاعلي بمشاركة رؤساء الأقسام ومديري الإدارات، حيث ناقش المجتمعون الضوابط العامة لعمل الأقسام، والتأكيد على تطبيق عدد من الإجراءات التحفيزية التي تضمن استمرارية الأعمال واستدامتها وتوفير الدعم للقطاعات الاقتصادية في إمارة الشارقة، إلى جانب مناقشة الخطط المستقبلية لأجندة المعارض في ضوء تطورات المرحلة الراهنة.

وأكد سيف محمد المدفع، خلال الاجتماع على ضرورة متابعة المهام الموكلة لموظفي المركز وإنجازها عن بعد، مشدداً على أهمية تعزيز الأنظمة الإلكترونية للأقسام وذلك لضمان استمرارية العمل بكفاءة وفعالية، وموجهاً بضرورة الاستجابة التامة من قبل الموظفين بالتعليمات وتوجيههم لعمل كل ما يلزم بما يضمن تقديم الخدمات للمتعاملين على أفضل وجه.

وأشار المدفع إلى أن التطور التقني الكبير الذي حققه مركز إكسبو الشارقة خلال السنوات الماضية، وهو ما أتاح إمكانية تقديم باقة من الخدمات الإلكترونية المتميزة في ظل الظروف الراهنة عبر منظومة متكاملة من البرامج والأنظمة الذكية. واستعرض محمد المزروعي مدير إدارة العمليات في مركز إكسبو الشارقة، الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها وتطبيقها في المركز وفروعه في مدينتي خورفكان والذيد من حيث عمليات التعقيم والتطهير اليومي لكافة مكاتب المباني وقاعات المعارض، وتعقيم الأسطح وأدوات العمل من أجهزة ومعدات مختلفة، وكذلك صالات استقبال المتعاملين والمرافق الداخلية والخارجية المختلفة، مع الاعتماد على استخدام مواد تعقيم ذات كفاءة عالية، إلى جانب توفير أجهزة التعقيم في أماكن العمل وحث الموظفين على استخدامها باستمرار لضمان سلامتهم وسلامة من حولهم.

وتناول الاجتماع التأكيد على تعزيز الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المركز والمتاحة من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيقه الذكي، ورصد مدى تجاوب المتعاملين معها للعمل بشكل دائم على تطويرها وتذليل التحديات التي تواجههم.