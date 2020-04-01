«مبادرة بيرل» تُطلق ندوات عن أفضل الممارسات في ظل الأزمات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تعتزم مبادرة بيرل، إطلاق سلسلة جديدة من الندوات والمحاضرات عبر الإنترنت، تتناول أفضل الممارسات التي يترتب على مؤسسات القطاع الخاص في منطقة الخليج اتباعها عند وقوع الأزمات، ولا سيما في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتستفيد هذه الندوات من الرؤى والتجارب المختلفة التي توفرها الشبكة الإقليمية الواسعة للمبادرة، وستعرض أهم الإجراءات والمبادرات التي تنفذها مختلف المؤسسات في منطقة الخليج لضمان صحة وسلامة الأفراد واستدامة الأعمال، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والتجاوب معها.

وتخطط المبادرة لإطلاق 11 ندوة ومحاضرة خلال شهر إبريل/‏نيسان الجاري، من ضمنها ندوات حول أفضل الممارسات في إدارة الوقف، ورقمنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتخطيط التعاقبي لمرونة الشركات العائلية، بالإضافة إلى ورشة عمل حول الجدوى الاقتصادية للتنوع في مكان العمل.

ومن المقرر أن تنطلق هذه السلسلة الجديدة من المحاضرات والندوات في الثاني من إبريل الجاري، بمحاضرة تحمل عنوان «تأثير كورونا: آليات الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر أثناء الأزمات»، وتقدم لهيئات القطاع الخاص في المنطقة معلومات عن كيفية الاستمرار في تقديم الخدمات والسلع والتنقل الداخلي والخارجي والتواصل مع العملاء، من خلال دراسة تأثير الوباء على سلاسل القيمة وأولها شبكة المواصلات والمنافذ البحرية والجوية.

وأوضحت ياسمين عمري، المديرة التنفيذية لمبادرة بيرل، أن هدف المبادرة من هذه المحاضرات والندوات هو توفير منصة للأفراد والشركات في منطقة الخليج لمشاركة المعلومات والتجارب، وأفضل الممارسات في ظل تأثير الأزمات، مشيرة إلى أن تبادل الخبرات بين كافة الجهات في ظل الأحداث غير العادية يصبح عاملاً أساسياً للاستمرار والنجاح.

وأضافت عمري: يأتي إطلاق مبادرة بيرل لهذه الندوات عبر الإنترنت تماشياً مع خطة التحول الرقمي التي فعّلناها استجابة لتبعات انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وستمكّننا هذه الخطة من مواصلة تنفيذ كافة الأنشطة والأعمال التي خططنا لها من اجتماعات وندوات وورش عمل، مع الالتزام بمبادئ السلامة والصحة العامة عن طريق الاستخدام الفعال للتكنولوجيا، وتبني الممارسات المؤسسية المرنة.