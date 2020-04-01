شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تفقد المزيد من نقاط الدعم في جلسة نهاية الشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

شهدت الأسهم المحلية مزيداً من التراجعات، أمس الثلاثاء، متأثرة بعمليات البيع التي استهدفت بشكل رئيسي أسهماً قيادية في العقار والبنوك، ما دفع المؤشرات العامة للأسواق للتخلي عن مستويات دعم كانت استعادتها في جلسات سابقة.

وانخفض مؤشر سوق دبي مجدداً بنسبة 1.02% مع تراجع «إعمار العقارية» قرب الحد الأقصى المسموح بالنزول، وكذلك «دبي الإسلامي»، فيما قصلت «الدار»، و«اتصالات» من تراجع مؤشر «أبوظبي» إلى 0.25%، نتيجة ضغوط القطاع المصرفي.

وبالرغم من هذه التراجعات، إلا أن المستثمرين الأجانب (غير العرب) ركزوا مشترياتهم، أمس الثلاثاء، وبشكل رئيسي، على سهم «الدار» إلى جانب«إعمار مولز»، و«دبي للإستثمار»، و«أبوظبي التجاري». واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 393.2 مليون درهم، منها 192.8 مليون درهم في دبي، و200.4 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 240.8 مليون سهم.

سوق دبي

تراجع مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 1771.31 نقطة، مع تراجع المؤشرات القطاعية لأسهم شركات العقار والبنوك والسلع والتأمين.

وانخفض قطاع البنوك 0.52% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 1.09%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير.

وهبط قطاع العقار 3.47% نتيجة انخفاض «إعمار العقارية» 4.72%، و«إعمار للتطوير» 4.82%، و«إعمار مولز» 2.72%، و«أرابتك» 0.42%، في مقابل ارتفاع «داماك» 0.62%، و«ديار» 1.42%، و«الاتحاد العقارية» 1.47%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع الاستثمار 1.13% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.9%، و«سوق دبي المالي» 1.82%، و«شعاع كابيتال» 2.51%.

وزاد قطاع النقل 0.58% بفعل ارتفاع «العربية للطيران» 1.17%، و«أرامكس» 0.44%.

سوق أبوظبي

بدوره، نزل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 3734.68 نقطة، مع نزول أسهم البنوك، في مقابل ارتفاع المؤشرات القطاعية الأخرى.

وهبط قطاع البنوك 2% بعد هبوط «أبوظبي الأول» 2.33%، و«أبوظبي التجاري» 4.93%، فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 2.05%.

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وعلى العكس، صعد قطاع العقار 3.96% نتيجة ارتفاع «الدار» 4.76%، وزاد قطاع الاتصالات 2.04% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها.

وصعد قطاع الطاقة 2.67% إثر ارتفاع «دانة غاز» 6.54%. وزاد قطاع الاستثمار 1.57% من ارتفاع «إشراق» 0.51%، و«الواحة كابيتال» 7.66%.

الأكثر تداولاً

تصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي، بقيمة 72.8 مليون درهم، مغلقاً عند 2.22 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة وصلت إلى 38.5 مليون درهم، وأغلق عند 3.6 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» باستقطابه 17.6 مليون درهم، من السيولة وأقفل عند 7.23 درهم. وفي سوق أبوظبي، احتل صدارة التداولات «أبوظبي التجاري» بقيمة 46.2 مليون درهم، مغلقاً عند 4.63 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» مستقطباً 43.25 مليون درهم من إجمالي السيولة، ليغلق عند 9.65 درهم، ثم «اتصالات» بتداولات ب33.6 مليون درهم، وأقفل عند 14.02 درهم.

الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً

وواصل «غلفا للمياه»، زعامة الارتفاعات في سوق دبي، بنسبة 14.62%، مغلقاً عند 12.15 درهم، وفي المقابل، سجل «الخليج للملاحة» التراجع الأكثر بنسبة 5% إلى 0.323 درهم.

وكان أكبر المرتفعين في سوق أبوظبي، «ميثاق» بنسبة 14.72% ليغلق عند 0.6 درهم، وفي المقابل، سجل «أبوظبي لبناء السفن» الانخفاض الأكثر بنسبة 4.94% ليغلق عند 1.54 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 12 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.65 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و10.4 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 12 مليون درهم محصلة بيع، منها 4.4 مليون درهم محصلة بيع العرب، و7.7 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 28.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 7.89 مليون درهم محصلة شراء العرب، و20.9 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 28.8 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 5.6 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و23.2 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 3 ملايين درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي، بصافي استثمار بلغ 24.3 مليون درهم محصلة بيع.

وعلى العكس، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار بلغ 24.3 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع بأبوظبي، بصافي استثمار بلغ 3 ملايين درهم محصلة بيع.