«الاحتياطي الفيدرالي» قادر على ضخ تريليونات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال جيمس بولارد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن سانت لويس، إنه يتعين على المجلس ضخ تريليونات الدولارات في الدين الوطني للولايات المتحدة؛ لدعم الوضع المالي في ظل التباطؤ الحاد، الناجم عن تبعات فيروس «كورونا» المستجد الذي يحد من قدرة الاقتصاد على النمو في المستقبل.
وقال: إن المجلس خفض الفائدة إلى أدنى مستوياتها، مشيراً في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج إلى أن الفائدة من الممكن أن تبقى على انخفاضها لفترة من الوقت. وأضاف: إن حجم الاقتصاد ضخم، وبالتالي يمكنه تحمل دين بنسبة إضافية 10%.
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