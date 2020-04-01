شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للإنتاج الصناعي الياباني خلال فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّل الإنتاج الصناعي في اليابان ارتفاعاً طفيفاً في فبراير/شباط (+0,4% خلال شهر)، لكن انهياره قد يكون حاداً في مارس/آذار، بسبب الآثار الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ، وفق بيانات أولية نُشرت أمس الثلاثاء.
وتباطأ النشاط في المصانع اليابانية مقارنة بيناير/كانون الثاني، الذي سجّل خلاله الإنتاج ارتفاعاً بنسبة 1%. لكن الخبراء الاقتصاديين في وكالة بلومبيرج كانوا يتوقعون أن يبقى على حاله في فبراير.
وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة فإن ارتفاع الإنتاج الصناعي الشهر الفائت ناجم خصوصاً عن قطاعي الإلكترونيات والكيمياء، فيما تراجع النشاط في قطاع صناعة السيارات والنقل والأدوات الآلية.
وسجّلت عمليات تسليم المنتجات المصنعة ارتفاعاً بنسبة 2,6% خلال شهر، بينما تراجعت مخزونات المصانع بنسبة 2%. (أ ف ب)
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