منتجـات الأغذيـة فـي «الإمـارات التعاونيـة» تكفـي 3 أشـهـر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد



أكد محمد يوسف الخاجة، مدير عام «جمعية الإمارات التعاونية»، وجود فائض من المنتجات الغذائية في فروع الجمعية يكفي لمدة 3 أشهر، مشيراً إلى وجود تنسيق كامل بين جميع الأجهزة في الدولة في هذا المجال وقبل ظهور فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

واستغرب الخاجة تسارع البعض إلى تخزين المواد الغذائية، مشيراً إلى أن هذا التصرف غير مبرر، في ظل تأكيد قيادة الدولة الرشيدة والمسؤولين في الحكومة أن المصانع الغذائية وحركة الشحن تسير كالمعتاد، داعياً إلى ضرورة تسوق الاحتياجات الفعلية فقط وليس للتخزين.

قال الخاجة في تصريحات ل ”الخليج 365”: إن الأسواق تشهد معروضاً ضخماً من المنتجات الغذائية، مستغرباً تصرف البعض من التسوق فوق الحاجة ودون مبرر اعتماداً على شائعات من البعض.

أضاف الخاجة أن دولة الإمارات لم تشهد يوماً ما أي تراجع في المنتجات الغذائية، كون الدولة تضم مصانع أغذية ومشروبات ضخمة تقوم بتوريد آلاف المنتجات اليومية للاستهلاك المحلي بشكل أساسي، والتصدير في ذات الوقت إلى الدول المجاورة.

وشدد الخاجة على أن فتح التسوق لمدة 24 ساعة في الدولة أعطى فرصة لجميع العائلات للتسوق على مدار الساعة، بعيداً عن التزاحم أمام المتاجر، التي لم تشكُ من تراجع المخزون.

وقال الخاجة: إن الجمعية تعمل وبتنسيق كامل ومعتاد مع سلاسل التوريد ومع حركة الشحن من جميع الدول، كما تعمل على ضخ كميات إضافية من المنتجات إذا لزم الأمر، مشيراً إلى أن مئات من موردي الأغذية يعملون بسلاسة دون أي نقص في المواد.