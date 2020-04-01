شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولي يعتمد أطراً جديدة للقروض الثنائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن صندوق النقد الدولي، أمس، اعتماد الأطر اللازمة لجولة جديدة من القروض الثنائية لتخلف الاتفاقيات الحالية والسارية حتى نهاية العام. وقال، إن هذه الخطوة هي جزء من حزمة أشمل ومن إصلاح في معاييره للحوكمة بما يساعده على صيانة قدراته على الإقراض وتصل إلى تريليون دولار، مضيفاً، أن الأطر الجديدة تمثل خط الدفاع الثالث للصندوق سوف تستمر لفترة 3 سنوات قابلة للتمديد لعام آخر.

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