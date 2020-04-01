رئيس مجموعة اليورو يحذر من «تفكك» المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر رئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينو وزراء المال الأوروبيين من خطر «تفكك» منطقة اليورو نتيجة وباء كوفيد-19، وذلك في رسالة اطلعت عليها فرانس برس أمس الثلاثاء.

وكتب سنتينو «لا شك في أننا سنخرج جميعاً من الأزمة مثقلين بديون أكبر بكثير». وتدارك «لكن هذا التأثير وتداعياته الطويلة يجب ألا يصبح مصدر تفكك».

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ووجهت الرسالة الاثنين إلى وزراء 19 بلداً في مجموعة يوروغروب، إضافة الى دول الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في المجموعة.

إلى ذلك، هوى التضخم في منطقة اليورو في شهر مارس/‏‏آذار نتيجة انهيار أسعار النفط، في مؤشر على بدء دورة انكماش للأسعار جراء إجراءات عزل حكومية استجابة لفيروس «كورونا» أدت لتباطؤ شديد للنشاط الاقتصادي.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أمس الثلاثاء، إن معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو نزل إلى 0.7% من 1.2% في فبراير/‏‏ شباط، ليقل عن التوقعات المتواضعة بالفعل عند 0.8%. (وكالات)