مركز دبي المالي العالمي يطلق 5 مبادرات تتضمن إعفاءات وتخفيضات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد مركز دبي المالي العالمي، مواصلته دعم جهود حكومة الإمارات للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، واتباع التوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي، وغيرها من الإرشادات والتوصيات الرسمية محلياً وعالمياً.

وقام المركز بتطبيق جميع التدابير الوقائية الصادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك من خلال الإغلاق المؤقت لجميع المحال التجارية ما عدا الصيدليات ومتاجر بيع الأغذية والسوبرماركت، وذلك لضمان توفر المواد الغذائية الأساسية والطبية، كما أغلق المركز المالي جميع المطاعم والمقاهي أمام الزبائن ويقتصر عملهم على تقديم الطلبات الخارجية فقط، كما جرى إغلاق المسجد في المركز وجميع غرف الصلاة والعبادة تطبيقاً للتوجيهات الحكومية.

وفي إطار حرصه على الحد من انتشار فيروس كورونا، ينظم المركز جميع اجتماعاته وورش عمله عبر الإنترنت، عبر سلسلة من الاجتماعات والفعاليات الافتراضية، لتجنب التجمعات الكبيرة التي تزيد من مخاطر انتشار الفيروس.

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وطرح المركز المالي في ضوء حزمة المحفزات الاقتصادية التي أطلقتها حكومة دبي مؤخراً، سلسلة من التسهيلات المالية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة والتي تمتد من 1 إبريل ولغاية 30 يونيو 2020، والتي تساعد قطاع الخدمات المالية وجميع الشركات العاملة في المركز على حمايتها من هذه الأزمة على المستوى التمويلي.

وتشمل سلسلة التسهيلات خمس مبادرات يجري تطبيقها على أسس مشروطة، والتي توفر للشركات والأعمال في المركز إعفاءات على رسوم الترخيص السنوية للشركات الجديدة المسجلة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وتخفيض بنسبة 10% للذين يستحق عليهم التجديد خلال فترة 1 إبريل ولغاية 30 يونيو 2020. كما سيسمح المركز بتأجيل الدفعات المستحقة على العقارات المؤجرة التابعة لشركة دي اي اف سي انفيستمنت لمدة أقصاها ستة أشهر اعتباراً من 1 إبريل، وسيخفض المركز رسوم نقل الملكية من 5% إلى 4% خلال فترة الأشهر الثلاثة القادمة، ويجب أن تسجل هذه التحويلات ضمن السجل العقاري في المركز خلال مدة أقصاها 30 يوماً من انتهاء الفترة ذاتها.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تعد صحة وسلامة مجتمع مركز دبي المالي العالمي، أولوية قصوى لدينا، لذا نعمل باستمرار على تطبيق جميع إجراءات الصحة والسلامة الصادرة عن الجهات الحكومية بسرعة وفاعلية مع ضمان استمرارية القيام بالأعمال من خلال خدماتنا الرقمية والاجتماعات الافتراضية التي نوفرها لعملائنا».

وأضاف أميري: «نعمل باستمرار على توفير بيئة عمل مرنة لعملائنا؛ حيث توفر حزمة المحفزات الاقتصادية التي أطلقناها الدعم لعملائنا للتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم اليوم، ونؤكد دعمنا لشركائنا وعملائنا والمجتمع كافة في مركز دبي المالي العالمي الذين يواصلون العمل في ظل هذه الأوقات الصعبة».