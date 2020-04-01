حكومة دبي تضخ رأسمال جديداً في «طيران الإمارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، دعم حكومة دبي الكامل لطيران الإمارات في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم أجمع من خلال ضخ رأسمال جديد، وذلك انطلاقاً من التزام الحكومة تجاه الناقلة الوطنية، وتأكيداً على القيمة الاستراتيجية الكبيرة التي تمثلها «طيران الإمارات» كإحدى الدعائم الرئيسية لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً، وكواحدة من الركائز المحورية لموقع الإمارة كأحد أهم مراكز الطيران في العالم، منوهاً سموه بأنه سيتم الإعلان لاحقاً عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد. وقال سموه: «اليوم نجدد التزامنا بدعم قصة نجاح انطلقت في منتصف الثمانينات لتتربع على عرش الناقلات الدولية في العالم».

من جانبه، رحّب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) بقرار حكومة دبي، دعم طيران الإمارات في مواجهة الظروف العالمية، وانتشار وباء «كوفيد 19».

وفي تغريدة على حساب الاتحاد الدولي في «تويتر»، أشاد «إياتا» بقرار حكومة دبي والمجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في تقديم الدعم المالي لطيران الإمارات للتأقلم مع تأثيرات كوفيد19، مجدداً الدعوة لحكومات العالم لاتباع هذا النهج.