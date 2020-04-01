«تراخيص» توفر 365 خدمة عبر القنوات الذكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



تباشر دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص» تقديم كافة خدماتها الميدانية والأخرى غير الميدانية للمتعاملين، والتي يبلغ عددها 365 خدمة، عبر قنواتها الذكية لتصل نسبة الخدمات المتاحة على المنصة الذكية 100%.

وتنفيذاً لتوجيهات حكومة دبي قامت تراخيص بتطبيق آلية العمل عن بعد لكافة الموظفين؛ حيث وفرت الدائرة مجموعة من الأنظمة و تطبيقات الاتصال للموظفين؛ لضمان جودة الخدمات المتاحة للمتعاملين عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.

وأعلنت الدائرة أنها طبقت نظام العمل عن بعد منذ بدء أزمة «كورونا» للموظفين من الفئة الأولية، والتي تتضمن الحوامل وكبار السن وأصحاب الهمم، والذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي أو أمراض تسبب ضعف المناعة، ومن ثم تم إعطاء تصاريح العمل عن بعد لبقية الموظفين، لترتفع النسبة تدريجياً من 50% لتشمل كافة الموظفين.

وبفضل التقنيات المتطورة والممارسات التكنولوجية الذكية التي تعتمدها دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص» منذ فترات طويلة لم يصادف الدائرة أي مشكلات تذكر في الانتقال بالعمل عن بعد، حيث توفر تراخيص منصات ذكية لمباشرة أعمالها الرئيسية في أي وقت ومن أي مكان.