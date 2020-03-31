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لا إسقاط لمستفيدي الضمان في شعبان وإعادة صرف رجب بأثر رجعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قرارا يقضي بعدم إسقاط أي مستفيد من معاش الضمان الاجتماعي لشهر شعبان الحالي، وإعادة المستفيدين منه لشهر رجب الماضي بأثر رجعي.

ووفق بيان صادر عن الوزارة أمس، يشمل القرار جميع الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي ممن جرى إسقاطهم بسبب عدم تحقيق الشروط والأهلية، إما لانتهاء الخدمة المقررة أو لانتهاء فترة التمكين أو غير ذلك، سواء كان للمستفيد الأساسي أو التابع.

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ويأتي هذا القرار تماشيا مع المسؤولية المجتمعية المناطة بالوزارة تجاه الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي في المملكة، خاصة أن إعادة شمول بعض الفئات يتطلب مراجعة بعض الدوائر الحكومية لإحضار بعض المستندات المطلوبة، وللتخفيف على الأسر المستفيدة منه، نظرا للظروف الراهنة التي تعيشها المملكة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

يذكر أن الوزارة قد أودعت قبل أيام عدة أكثر من ملياري ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر شعبان للعام الحالي 1441.

المشمولون في القرار:

الذين جرى إسقاطهم بسبب عدم تحقيق الشروط والأهلية، إما لانتهاء الخدمة المقررة أو لانتهاء فترة التمكين أو غير ذلك، سواء كان للمستفيد الأساسي أو التابع