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التأمينات تودع 1.9 مليار في حسابات 400 ألف مستفيد اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تودع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم، الأول من شهر أبريل للعام الحالي جميع المعاشات لعملائها، والتي بلغت أكثر من مليار وتسعمائة مليون ريال، يستفيد منها أكثر من أربعمائة ألف مستفيد.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية في بيان أمس أن الصرف لا يقتصر على أصحاب المعاشات التقاعدية فحسب، وإنما يمتد إلى جميع المستفيدين كأصحاب معاشات الأخطار المهنية ومعاشات المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند».

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وأشارت المؤسسة إلى أنها مستمرة في إيداع المعاشات في حسابات المستفيدين وأفراد عائلة المتقاعد المتوفى بداية كل شهر ميلادي وفقا لما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية، مؤكدة على الجهود التي يبذلها موظفوها من خلال تقنيات العمل عن بعد التي وفرتها المؤسسة لتأدية هذه المهمة على أكمل وجه، وإيصال المستحقات التأمينية لأصحابها بأسرع وقت ممكن.

من جانب آخر أكدت المؤسسة أنه استشعارا منها لأهمية اتباع التعليمات الصادرة بتطبيق العمل عن بعد، واهتماما بسلامة الجميع، وحرصها والتزامها تجاه عملائها بعمل الإجراءات وتبني أفضل الممارسات، لضمان استمرارية تقديم خدماتها فقد أضافت إلى خدمات المؤسسة الالكترونية خدمات المكاتب، وذلك لتمكين عملائها من أصحاب عمل ومشتركين ومستفيدين من إنجاز طلباتهم الكترونيا دون الحاجة لمراجعة فروع المؤسسة من خلال بوابتها الالكترونية، وتطبيق تأميناتي.

ويأتي ذلك نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة نحو التحول الرقمي الكامل وسعيها الدائم لكل جديد يظهر على الساحة التقنية في سبيل تطوير الخدمة المقدمة لعملائها، وبما يتواكب مع أهداف برنامج التحول الوطني.

معاشات التأمينات لشهر أبريل:

الإجمالي: 1.9 مليار ريال

المستفيدون: 400 ألف