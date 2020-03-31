شكرا لقرائتكم خبر

«إتمام» يتلقى 64 طلبا الكترونيا خلال مارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

استقبل مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام»، أحد برامج وزارة الإسكان، خلال مارس الماضي نحو 64 طلبا ضمن الخدمات التي يقدمها للمطورين العقاريين والمكاتب الهندسية عبر منصته، وذلك استمرارا لتقديم البرنامج خدماته عن بعد ضمن الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا، واستمرارا لتحقيق الهدف الاستراتيجي للمركز لتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقديم الحلول والخدمات المتكاملة للمطورين العقاريين لضخ المزيد من المشاريع السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب لرفع نسب تملك الأسر السعودية.

وأوضح «إتمام» في بيان أمس، أنه تلقى خلال مارس 13 طلبا لإصدار شهادة تأهيل مطور عقاري، و11 طلبا لخدمة دعم المطورين التي اعتمدها المركز أخيرا، بالإضافة لنحو 11 طلبا لخدمة الاعتماد المبدئي للمخططات، كما استقبلت المنصة 21 طلبا لخدمة الاستفسار عن سريان الصكوك، وحوالي 8 طلبات لخدمة التهميش وفك التهميش.

وبين مركز «إتمام» أن جميع خدماته تقدم لجميع المستفيدين الكترونيا في الفروع الثلاثة بالرياض وجدة والدمام، وذلك عبر زيارة الموقع الرئيس، تماشيا مع الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد أن جميع الخدمات التي يحتاجها المطور العقاري تتم عن بعد من خلال منصة متقدمة وفريق مختص لتنفيذ جميع الطلبات على مدار الساعة.

وأشار المركز إلى أنه يمكن للمستفيدين معرفة الضوابط والاشتراطات، ومتابعة الإجراءات الكترونيا، إذ تقدم المنصة الالكترونية خدمات عدة، مثل اعتماد المخططات، وطلب رخص البناء، والاستفسار عن سريان الصك، وطلب الشراكة مع وزارة الإسكان، وطلب رخص البيع لمشاريع البيع على الخارطة «وافي»، وغيرها.

Advertisements

يذكر أن مركز «إتمام» اعتمد خلال عام 2019 نحو 109 مخططات بمساحات إجمالية تجاوزت 179 مليون م2 بمختلف مناطق المملكة، كما أنجز المركز عددا من طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 6819 وحدة، وأصدر 73 شهادة لتأهيل المطورين العقاريين، وتلقى المركز طلبات استفسار عن سريان الصك بعدد إجمالي 581 صكا، كما تعامل المركز مع طلبات لتأييد تسجيل العمالة بلغ عددهم 18,032 ألف عامل على مشاريع سكنية وغيرها من الخدمات.

خدمات «إتمام» خلال مارس

13 طلب إصدار شهادة تأهيل مطور عقاري

11 طلبا لدعم المطورين

11 طلب اعتماد مبدئي للمخططات

21 طلب استفسار عن سريان الصكوك

8 طلبات للتهميش وفك التهميش