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شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يتخلى عن مكاسبه ويتحول إلى الانخفاض قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء حيث قلص "ويست تكساس" مكاسبه، بينما تحول "برنت" إلى الانخفاض، وذلك وسط ضغوط الدولار وقبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية.
وكشف مسح أجرته "رويترز" أن إنتاج "أوبك" من النفط ارتفع خلال مارس/آذار الجاري بتسعين ألف برميل يومياً إلى 27.93 مليون برميل يومياً مقارنة بقراءة فبراير/شباط.
ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بياناته غير الرسمية بشأن مخزون النفط في الولايات المتحدة، بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية غداً.
وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.9 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 20.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 21.8 دولار وأقل سعر عند 20.1 دولار.
وانخفض "برنت" بنسبة 0.2% إلى 22.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 23.8 دولار وأقل سعر عند 22.5 دولار.
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