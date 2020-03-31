شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض قليلاً عقب صدور بيانات سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي على نحو طفيف أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور بيانات سلبية فضلا عن استمرار أزمة فيروس "كورونا".



وأظهرت بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1% توافق مع التوقعات، لكنه أدنى من قراءة النمو السابقة التي سجلت 0.3%.



وكشفت البيانات الحكومية أيضاً أن مؤشر أسعار المواد الخام انخفض بنسبة 4.7% في فبراير/شباط، وهو ما تجاوز توقعات بانخفاض نسبته 2%.

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وارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" على نحو حاد متجاوزاً 800 ألف شخص على مستوى العالم كما تجاوزت الوفيات 36 ألف حالة.



هذا، وقد اضطر البنك المركزي الكندي يوم الجمعة الماضية لخفض معدل الفائدة لثالث مرة في مارس/آذار، حيث قللها بخمسين نقطة أساس إضافية إلى 0.25%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7049، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7098 وأقل سعر عند 0.6964.