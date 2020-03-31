شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر النفط تداولاته السلبية ليحقق هدفنا الأول المنتظر عند 20.00 ويستقر قربه، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة هدفنا التالي عند 19.00، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 21.70 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة.

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