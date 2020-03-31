شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي ليكسر مستوى 1599.10 ويستقر دونه، مما يفتح لاطريق أمام زيارة محتملة لمستوى الدعم المحوري 1571.20 خلال الجلسات القادمة، ليكون الميل الهابط مرجحاً على المدى اللحظي ما لم يتمكن السعر من الارتقاء فوق مستوى 1599.10 مجدداً واستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحليل الإغلاق للذهب 31-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.