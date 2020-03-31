شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار حول مستوى 1.0966 ولا يزال فوقه حتى الآن، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، تدعمها إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو مستويات 1.1067 ثم 1.1170 كمحطات رئيسية تالية.

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