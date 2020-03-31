شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفقد ثقة المستهلكين بسبب تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء تراجع ثقة المستهلكين في أمريكا على المدى القصير خلال مارس الحالي.

وذكر معهد كونفرانس بورد للدراسات الاقتصادية أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع خلال الشهر الحالي إلى 120 نقطة مقابل 6ر132 نقطة خلال فبراير الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

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كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 110 نقاط مقابل 7ر130 نقطة خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات الأولية.

وأشار تقرير المعهد المستقل إلى تراجع مؤشر الثقة في الموقف الراهن للاقتصاد إلى 7ر167 نقطة مقابل 3ر169 نقطة خلال فبراير الماضي، بما يعكس تراجعا طفيفا في تقييم المستهلكين للوضع الحالي.

وتراجع تقييم المستهلكين لحالة سوق العمل، حيث تراجعت نسبة الذين يرون أن هناك "وفرة" في الوظائف إلى 9ر44% خلال الشهر الحالي مقابل 5ر46% في الشهر الماضي، واستقرت نسبة الذين يرون أنه "من الصعب" العثور على وظيفة عند مستوى 9ر13%.