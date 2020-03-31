شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء المالية يضعون خارطة طريق لتنفيذ قرارات قمة قادة «العشرين» والان نبدء بالتفاصيل

- معالجة مخاطر مواطن الضعف في الدين العام بالدول ذات الدخل المنخفض

-العمل مع المنظمات الدولية لتسريع العمل على تقديم الدعم المالي للأسواق الناشئة والدول النامية

رحبوا باستعداد البنك الدولي تقديم دعم مالي 160 مليار دولار ع لدعم الدول الأعضاء في مجموعته

عقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اجتماعًا افتراضيًا اليوم الثلاثاء

بهدف تنسيق جهودهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا )كوفيد- 19 ،)بالإضافة إلى الاتفاق على

خارطة طريق لتنفيذ التزامات قمة قادة دول مجموعة العشرين الإفتراضية التي عقدت بتاريخ 26 مارس 2020م

تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، بما في ذلك:

• تقديم خطة عمل مشتركة لدول مجموعة العشرين لمواجهة جائحة فيروس كورونا )كوفيد- 19 ،)حيث

ستضع خطة العمل الخطوط العريضة للتدابير الاقتصادية والمالية التي اتخذتها وتعتزم اتخاذها دول

مجموعة العشرين لمواجهة جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19 ،)وتسلط الضوء على التدابير الالزمة على المدى المتوسط لدعم الاقتصاد العالمي خلال هذه الازمة والفترة اللاحقة لها.

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و معالجة مخاطر مواطن الضعف في الدين العام في الدول ذات الدخل المنخفض إثر تداعيات جائحة

فيروس كورونا )كوفيد- 19 ،)وذلك ليتسنى لهذه الدول تركيز جهودها على مواجهة هذا التحدي العالمي.

والعمل مع المنظمات الدولية المعنية بهدف تسريع العمل على تقديم الدعم المالي الملائم للأسواق

الناشئة والدول النامية لمواكبة التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا )كوفيد- 19.)

و العمل مع مجلس الاستقرار المالي في تنسيق التدابير التنظيمية والاشرافية التي اتخذتها الدول في

مواجهة جائحة فيروس كورونا )كوفيد- 19 .)

كما ناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين دور صندوق النقد الدولي ومجموعة

البنك الدولي و المؤسسات المالية الدولية في استخدام جميع موارده م المتاحة وبحث أي تدابير إضافية تدعو الحاجة لها من أجل دعم الأسواق الناشئة والدول النامية في خضم تداعيات جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19 ،)ويشمل ذلك دعم الاستقرار المالي وتذليل القيود على السيولة. وفي هذا الشأن، رحب وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين باستعداد مجموعةالبنك الدولي تقديم دعم مالي يصل إلى 160 مليار دولار على مدى الخمسة عشر شهرً ا القادمة لدعم الدول الأعضاء في مجموعة البنك الدولي في مواجهة جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19.)

وكلف وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين مجموعات العمل ذات العالقة بتنفيذ

خارطة الطريق وذلك بحلول اجتماعهم االفتراضي القادم المزمع عقده في 15 إبريل 2020م. واتفقوا على الاستمرارفي مناقشة اإلجراءات الممكنة واتخاذ العاجل منها في مواجهة التحديات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19.