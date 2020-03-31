شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر الكابلات السعودية تتراجع 2% في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الكابلات السعودية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع الخسائر بنسبة 1.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 61.8 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 92.9 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 107.4 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 208.1 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاص الخسائر خلال العام 2019 إلى المفاوضات مع الدائنين وتمت إعادة هيكلته وشطب تكلفة التمويل، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الديون مع مقرضين رئيسيين للشركة الأم، وتحويل غالبية المستحقات الفورية على مدى 2 إلى 6 سنوات مع إيقاف الفوائد للديون لتسهيل النمو المستدام.

Advertisements

وتراجعت الإيرادات إلى 381.3 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 865 مليون ريال خلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 23.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 15.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض حجم المبيعات في الربع الحالي وتم تعويضه جزئياً بهوامش الربح المرتفعة من أوامر البيع، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، وانخفاض مصروفات التشغيل وتكلفة التمويل، بالإضافة إلى انخفاض حصة خسارة شركة زميلة في الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 74.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 133.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.