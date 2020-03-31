شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح المملكة القابضة تتراجع 38.4% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة المملكة القابضة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تراجع الأرباح بنسبة 38.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 420.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 681.6 مليون ريال في العام 2018.
وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 1.3 مليار ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 1.6 مليار ريال خلال العام 2018.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى الانخفاض في حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وأيضا انخفاض الإيرادات التشغيلية للفنادق وانخفاض أرباح ومكاسب من استثمارات وكذلك ارتفاع الأعباء المالية والمصاريف الإدارية والعمومية والتسويقية.
وتراجعت الإيرادات إلى 2.2 مليار ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 2.6 مليار ريال خلال العام 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 401.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 634.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 36.7%.
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