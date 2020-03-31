شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الغاز والتصنيع ترتفع 22% خلال 2019 لزيادة إيرادات الاستثمار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة الغاز والتصنيع الأهلية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاع الأرباح بنسبة 22.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 109.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 89.9 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 69.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 84.7 مليون ريال خلال العام 2018.

Advertisements

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 يعود إلى ارتفاع إيرادات الاستثمار بـ65.8 مليون ريال على الرغم من ارتفاع تكلفة الاستشارات بـ 14.5 مليون ريال ومخصص ديون مشكوك في تحصيلها بـ 6.4 مليون ريال ومخصص مطالبات الزكاة بـ 20.0 مليون ريال.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.922 مليار ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 1.901 مليار ريال خلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 32.2 مليون ريال في الربع الثالث 2019 مقابل أرباح بلغت 34.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

بينما حققت صافي أرباح بلغ 151.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 103.31 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 47%.