شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر العقارية السعودية ترتفع 2% خلال 2019 لانخفاض إيرادات التأجير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة العقارية السعودية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الخسائر بنسبة 1.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 186.4 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 183.1 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 98.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 39 مليون ريال خلال العام 2018.

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وقالت الشركة إن ارتفاع الخسائر خلال العام 2019 يعود إلى انخفاض إيرادات التأجير بسبب انخفاض نسب الإشغال ومتوسط سعر المتر التأجيري للوحدات المؤجره في القطاع التجاري والسكني، بالإضافة إلى إرتفاع تكاليف النشاط نتيجة التوسع في نشاط الشركات التابعة.

وارتفعت الإيرادات إلى 338.8 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 296.6 مليون ريال خلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 49 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 87.6 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 44.1%.