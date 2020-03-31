شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 أعوام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات مؤسسة "كونفرنس بورد" أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أعوام مع ظهور التأثير السلبي الشديد لفيروس "كورونا".

وانخفض مؤشر كونفرنس بورد" لثقة المستهلكين في أمريكا إلى 120 نقطة في الشهر الجاري من 132.6 نقطة في فبراير/شباط.

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