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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في أعقاب صدور بيانات صينية قوية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم عقب صدور بيانات صينية قوية ومع ترقب المزيد من التطورات بشأن انتشار فيروس "كورونا" في الولايات المتحدة.
وأثارت بيانات إيجابية صينية التفاؤل في الأسواق العالمية حيث كشفت بيانات حكومية في بكين ارتفاع المشاط الصنناعي في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم خلال الشهر الجاري.
يأتي ذلك مع نجاح الصين في احتواء فيروس كورونا والعودة بقطاعاتها الصناعية والخدمية إلى مستويات ما قبل تفشي الجائحة.
هذا، وقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة إلى أكثر من 160 ألف حالة، بينما توفي أكثر من ثلاثة آلاف شخص.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 102 نقطة) إلى 22433 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 77 نقطة) إلى 7851 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل ثماني نقاط) إلى 2635 نقطة.
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