شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع بأكثر من 2% بعد بيانات صينية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور بيانات صينية قوية أظهرت تعافياً في القطاع الصناعي بثاني أكبر اقتصاد في العالم.



وكشفت بيانات عن ارتفاع النشاط الصناعي في الصين خلال الشهر الجاري من أدنى مستوى قياسي على الإطلاق لا سيما أن بكين كانت تعاني بشكل سيء من تداعيات فيروس "كورونا".

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وذكرت بيانات حكومية أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في الصين ارتفع إلى 52 نقطة في مارس/آذار من 35.7 نقطة خلال فبراير/شباط الذي اعتبر المستوى الأدنى على الإطلاق.



ويرى محللون أن هذا التعافي المفاجيء يرجع إلى نجاح الحكومة الصينية في احتواء فيروس "كورونا" واستئناف أنشطتها الصناعية والإنتاجية، وذلك بعد بلوغ فيروس "كورونا" ذروته في فبراير/شباط مع تسجيل وفيات بعدد 3.1 ألف شخص وأكثر من 80 ألف إصابة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 2.20 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.20 دولار وأقل سعر عند 2.16 دولار.