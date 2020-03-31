سندات عالية المخاطرة لدعم «بيتزا هت» و«كنتاكي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «يام براندز» الشركة الأم لمطاعم كنتاكي وبيتزا هت وتاكو بيل عن بيع سندات بقيمة 600 مليون دولار يوم الاثنين. وتعيد الشركة بذلك فتح أسواق السندات عالية المخاطرة في الولايات المتحدة، الأسواق التي أخذت فترة راحة نسبية طويلة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

ويعكس الطلب على سندات الشركة ميل للمخاطرة من جانب المستثمرين بدخولهم السوق الأعلى مخاطرة على مستوى ديون الشركات الذي سجل بعض الارتفاع في مارس مع تفشي فيروس كورونا الذي زاد الضغوط على النظام المالي ودفع الشركات لدخول السوق لاصدار سندات رغم تدني تقييماتها الائتمانية.

وبهذا الإصدار تكون الشركة رفعت دينها بنسبة 20% وتلقت الشركة 10 أضعاف الطلب لتزيد حجم الإصدار بعد أن كانت تخطط في السابق لإصدار ما قيمته 500 مليون دولار. لكن تكلفة الإصدار كانت عالية، حيث وصل تسعير السندات التي تستحق في 2025 إلى 7.75%.

وكانت الشركة في المقابل أصدرت في سبتمبر الماضي سندات بقيمة 800 مليون دولار بعائد 4.75%.