الغرير: التنسيق المستمر بين الشركاء يخفف تأثير «كورونا»

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عقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات اجتماعه الأول لهذا العام عن بعد من خلال مكالمة عبر الفيديو. وقد عمد الاجتماع إلى مناقشة أحدث التطورات في القطاع المصرفي الإماراتي إلى جانب أهم المواضيع الرئيسية.

وقد ناقش مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأولويات الحالية لاتحاد مصارف الإمارات في ظل الانتشار العالمي لفيروس كوفيد-19، والتي تشمل ضمان استمرارية العمليات المصرفية، وذلك بالتعاون الوثيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالإضافة إلى دعم قطاع الأعمال في جميع أنحاء الدولة.

كما حدد الاجتماع المبادرات التي سيتم طرحها على مدار العام بهدف زيادة الابتكار في القطاع المصرفي، وتعزيز التوطين، ودعم قطاع العقارات.

وقال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: لقد أدى الانتشار العالمي لفيروس كوفيد-19 إلى خلق العديد من التحديات، التي سنتصدى لها بتكاتفنا وتعاوننا. ونظراً لأهمية القطاع المصرفي، فإنه يتحمل مسؤولية خاصة لحماية المجتمع والبيئة الاقتصادية في الدولة، والتي ستبقى أولويتنا القصوى، وسنفعل كل ما يلزم لدعم المصارف والمجتمع المحلي، في ظل هذه الظروف الصعبة التي نواجهها معاً. وأود التنويه إلى أنه من المهم ألا نغفل عن رؤيتنا المستقبلية خلال هذه الأوقات الصعبة، وأن نستمر في تعزيز النمو والتحول عبر القطاع المصرفي لصالح الدولة. إننا نعمل باستمرار من أجل اقتصاد متنوع ومستدام، لضمان مستقبل أفضل للأمة، سواء أكان ذلك من خلال معالجة التحديات المتغيرة باستمرار في السوق، أو عبر تعزيز السياسات والأطر لدفع عجلة الابتكار.

كما أشاد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات بجهود القيادة الرشيدة لحكومة الإمارات، وشدد على أهمية التنسيق المستمر بين الشركاء الاستراتيجيين للتخفيف من تأثير فيروس كوفيد-19. كما استعرض مجلس الإدارة أنشطة وإنجازات اتحاد مصارف الإمارات في عام 2019.