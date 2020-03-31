شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط بصدد تكبد أكبر خسارة فصلية على الإطلاق بفعل فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لترتد بقوة من أدنى مستوى فى 18 عاما المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ،بفضل الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا على إجراء محادثات لتحقيق الاستقرار فى أسواق النفط ،بالإضافة إلى بيانات أفضل من التوقعات عن النشاط الصناعي فى الصين ،لكن أسعار النفط بصدد تكبد أكبر خسارة فصلية على الإطلاق ، بفعل التداعيات الناجمة عن تفشي انتشار فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 7.4% إلى مستوي 21.72$ ، من مستوى الافتتاح عند 20.22$، وسجل أدنى مستوي عند 20.22$ ،وصعد خام برنت بنسبة 20.1% إلى مستوي 27.44$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 22.85$ ، وسجل أدنى مستوي عند 22.65$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 7.25% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى 18 عاما عند 19.29$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 9.1% ،وسجل مستوي 21.68$ للبرميل الأدنى منذ آذار/مارس 2002.

عمقت أسعار النفط خسائرها يوم الاثنين لأدنى مستوى فى 18 عاما ، بفعل توقعات تدهور الطلب العالمي فى ظل الانتشار السريع لجائحة فيروس كورونا.

اتفق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الروسي "فلاديمير بوتين" على إجراء محادثات لتحقيق الاستقرار فى أسواق النفط.

وقال الكرملين إن ترامب و بوتين اتفاقا خلال مكالمة هاتفية على عقد مسؤولي الطاقة فى البلدين اجتماعات مكثفة لمناقشة تحقيق الاستقرار فى أسواق النفط.

يأتي هذا التحرك من قبل الولايات المتحدة ،بعدما تلقت أسواق النفط ضربة مزدوجة من تفشي فيروس كورونا المستجد ،وحرب أسعار بين السعودية وروسيا بعد فشل تحالف أوبك بلس فى إجراء تخفيضات أكبر فى الإنتاج عقب انتهاء أجل الاتفاق الحالي فى 31 آذار/مارس الجاري.

فى الصين وعلى نحو غير متوقع ،نما قطاع الصناعات التحويلية بمستوي 52 نقطة فى آذار/مارس ،متجاوزا توقعات الخبراء مستوي 44.9 نقطة ،وسجل القطاع مستوي 35.7 نقطة فى شباط/فبراير.

تؤشر تلك البيانات على تعافي سريع للاقتصاد الصيني من آثار تفشي فيروس كورونا فى البلاد ، وهو ما يصب فى صالح تحسن مستويات الطلب على النفط فى ثاني أكبر مستهلك له فى العالم.

وعززت تلك البيانات أيضا آمال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا ، فى حال نجاح الحكومات العالمية فى السيطرة والحد من انتشار الفيروس التاجي كما نجحت سابقا الحكومة الصينية ، الجدير بالذكر أن الصين كانت مصدر اندلاع وانتقال الفيروس إلى معظم دول العالم.

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على صعيد تعاملات الربع الأول من هذا العام ،والتي تنتهي تعاملاته رسميا عند تسوية الأسعار اليوم ،فقد الخام الأمريكي أكثر من 64% ،وانخفض الخام الدولي نفط برنت بحوالي 58% ، بصدد تكبد أكبر خسارة فصلية على الإطلاق.

السبب الرئيسي فى تلك الخسارة الفصلية الفادحة ،التداعيات والتطورات الناجمة عن تفشي انتشار فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم ،خاصة توقعات تدهور مستويات الطلب العالمي ، وانهيار تحالف أوبك بلس والدخول فى حرب أسعار بين السعودية وروسيا.

وبسبب فيروس كوفيد-19 الذي أصاب نحو 795 ألف شخص ووفاة أكثر من 38 ألف شخص فى جميع أنحاء العالم ،تم وضع نحو 3 مليار شخص فى العزل المنزلي للحد من انتشار الفيروس.

الطلب العالمي يواجه أزمة هي الأسوأ على الإطلاق فى العصر الحديث ، حيث أقرت الحكومات فى معظم أنحاء دول العالم وقف السفر والرحلات وإغلاق الحدود وإعلان الحظر الاجتماعي ، بهدف الحد من الانتشار السريع لوباء فيروس كورونا.

لذلك تشير توقعات بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى انكماش مستويات الطلب العالمي على النفط بأكثر من 10 مليون برميل فى ظل الظروف الراهنة.

وقالت مؤسسة آي إتش أس ماركت أن الطلب على النفط سينكمش بأكثر من 14 مليون برميل يوميا فى الربع الثاني من هذا العام ،الأمر الذي سوف يؤدي إلى اختلال غير مسبوق فى السوق.

وقال مدير وكالة الطاقة الدولية "فاتح بيرول " إن الطلب العالمي على النفط قد ينخفض بنحو 20% فى ظل إجراءات عزل ثلاثة مليارات شخص حول العالم ،ودعا المنتجين الكبار خاصة السعودية وروسيا للمساهمة فى تحقيق استقرار أسواق النفط.

ونتوقع هنا أن يتراجع الطلب العالمي على النفط لمستويات لم يشهدها العالم من قبل حتى أيان ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ،الأمر الذي من المتوقع أن يسبب المزيد من اضطراب التوازن فى سوق النفط.

يأتي هذا فى الوقت الذي يستعد فيه معظم المنتجين الكبار ،وعلى رأسهم السعودية وروسيا ،لزيادة كبيرة فى الإنتاج خلال نيسان/أبريل المقبل ،وذلك بعد انهيار تحالف أوبك بلس ،و انتهاء أجل التخفيضات الحالية فى الإنتاج فى 31 آذار/مارس الجاري.

التراجع الحاد فى الطلب والزيادة الكبيرة فى الإنتاج ، يعني وجود خلال كبير فى التوازن بين العرض والطلب فى السوق ،وظهور تخمة فى المعروض أكبر من تلك التي ظهرت فى عام 2014 وأدت إلى هبوط أسعار النفط بأكثر من 45%.

وقالت مجموعة جولدمان ساكس إن السوق سوف يشهد فائضا قياسيا بنحو 6 مليون برميل يوميا بحلول نيسان/أبريل المقبل ، بعد قرار السعودية زيادة الإنتاج لمستويات الذروة بعد انهيار تحالف أوبك بلس والدخول فى حرب أسعار مع روسيا.