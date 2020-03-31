شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي بصدد تحقيق ثالث مكسب شهري على التوالي بفضل اندفاع المستثمرين على السيولة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، بصدد تحقيق ثالث مكسب شهري على التوالي ، بفضل اندفاع المستثمرين على شراء العملة الأمريكية باعتبارها العملة الأكثر سيولة فى العالم ،حيث واجه المستثمرين نقصا فى الدولار الأمريكي ، فى ظل الهبوط الحاد فى أسواق الأسهم العالمية ،بسبب حالة الذعر بشأن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.7 % إلى مستوى 99.95 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.25 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 99.11 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.75% ، فى أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 98.27 نقطة ، مع تجدد بحث المستثمرين عن السيولة.

ارتفعت العملة الأمريكية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات ، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار بحث المستثمرين عن السيولة ، استعدادا لفترة مطولة من حالة عدم اليقين ،ومع تشديد الحكومات إجراءات العزل والقيود للحد من الانتشار السريع لوباء كورونا.

على صعيد تعاملات شهر آذار/مارس ،والتي تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار اليوم ،حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا حتى الآن بأكثر من 1.8% ، فى ثالث مكسب شهري على التوالي.

Advertisements

وسجل المؤشر فى وقت سابق من تعاملات هذا الشهر أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 102.99 نقطة ، بفضل اندفاع المستثمرين على شراء العملة الأمريكية باعتبارها العملة الأكثر سيولة فى العالم ،حيث واجه المستثمرين نقصا فى الدولار الأمريكي ، فى ظل الهبوط الحاد فى أسواق الأسهم العالمية ،بسبب حالة الذعر بشأن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.

وابتعد المؤشر نسبيا عن ذروته فى ثلاث سنوات ،بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ،وبعد توالي الإجراءات التحفيزية النقدية والمالية الضخمة فى الولايات المتحدة ،لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد-19.

أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي عن تسهيلات وبرامج تيسير كمي مفتوحة لدعم أسواق الائتمان ، ضمن محاولاته الجذرية لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة القيود الطارئة الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي.

وأقر الكونغرس الأمريكي قانون بحزمة تحفيز اقتصادي بحوالي 2.2 تريليون دولار بهدف مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن مستويات ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الجاري ،سلبية البيانات تصب فى صالح استمرار بحث المستثمرين عن السيولة ،وبالتالي يوسع الدولار الأمريكي من مكاسبه الحالية مقابل سلة من العملات العالمية.

بحلول الساعة 15:00جرينتش مؤشر CB لقياس ثقة المستهلكين خلال آذار/مارس المتوقع 115.1 نقطة من 130.7 نقطة في شباط/فبراير.