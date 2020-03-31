شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تمنح الأردن 2.48 مليون دولار لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

وقعت الحكومة الأردنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) اليوم في الأردن، اتفاقية منحة بقيمة 2.48 مليون دولار امريكي لدعم الأردن في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، وعن المفوضية ممثلها في الأردن دومينيك بارتش. وتهدف الاتفاقية الى دعم الوزارات والمؤسسات الحكومية في الأردن بتقديم خدماتها للمواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين، ولمساعدة الحكومة الاردنية في جهودها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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