شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية على وشك تكبد أكبر خسارة فصلية منذ 2002 بفعل جائحة فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، بفضل تحسن المعنويات بعد بيانات إيجابية عن الأنشطة الصناعية فى الصين ثاني أكبر اقتصاد فى العالم ، لكن لا تزال الأسهم على وشك تكبد أكبر خسارة فصلية منذ عام 2002 ،بسبب حالة الفزع التي سيطرت على المستثمرين جراء تفشي جائحة فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.5% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.1% ، بعد بيانات أظهرت تراجع عدد الإصابة والوفيات فى إيطاليا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 4.5% ، تاليه قطاع الطاقة المستفيد من انتعاش قوي فى أسعار النفط.

تجاوبت الأسهم الأوروبية بشكل إيجابية للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء فى بكين ،والتي أظهرت أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني ارتفع بأفضل من توقعات الخبراء فى آذار/مارس.

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قالت الصين أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي قفز إلى مستوي 52 نقطة فى آذار/مارس ، متجاوزا توقعات الخبراء مستوي 45 نقطة ،وسجل القطاع مستوي 35.7 نقطة فى شباط /فبراير.

وكما نعلم القراءة فوق مستوي 50 نقطة تدل على نمو القطاع ،فى أمر إيجابي لثاني أكبر اقتصاد فى العالم ،ومؤشرا على التعافي السريع من آثار تفشي فيروس كورونا.

وعلى صعيد جلسات الربع الأول من العام الجاري ،والتي تنتهي رسميا فى ختام تداولات جلسة اليوم ، فقد مؤشر ستوكس أوروبا حوالي 24% ، على وشك تكبد أكبر خسارة فصلية منذ عام 2002 ، بسبب حالة الفزع التي سيطرت على المستثمرين جراء تفشي جائحة فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

وعلى حسب أخبر البيانات الرسمية ،أصاب فيروس كورونا المستجد حوالي 794 ألف شخص حول العالم ،وتسبب فى وفاة أكثر من 38 ألف شخص.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 3.4% ، بدعم مكاسب قوية لشركات الرعاية الصحية.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.7% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.8 % ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.1% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.