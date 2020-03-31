شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بصدد تحقيق سادس مكسب فصلي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، لتتخلي عن التداول فوق مستويات 1,600$ للأونصة ،بفعل صعود مستويات الدولار الأمريكي وانتعاش أسواق الأسهم العالمية ، لكن أسعار المعدن الثمين لا تزال بصدد تحقيق سادس مكسب فصلي على التوالي.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.7% إلى 1,593.79$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,621.57$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,623.05$.

فقدت أسعار المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس نسبة 0.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,644.23$ للأونصة.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.8% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار تعافي مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود فى مستويات العملة الأمريكية ،مع استمرار بحث المستثمرين عن السيولة ، استعدادا لفترة مطولة من حالة عدم اليقين ،ومع تشديد الحكومات إجراءات العزل والقيود للحد من الانتشار السريع لوباء كورونا.

انتعشت معظم أسواق الأسهم العالمية يوم الثلاثاء بعد بيانات صناعية إيجابية فى الصين ، عززت الآمال فى تعافي الأنشطة سريعا فى ثاني أكبر اقتصاد فى العالم من آثار تفشي فيروس كورونا.

وعلى مدار تعاملات الربع الأول من هذا العام ،حققت أسعار الذهب حتى الآن ارتفاعا بنسبة 5% ، بصدد تحقيق سادس مكسب فصلي على التوالي ، بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل ارتفاع المخاطر بالأسواق.