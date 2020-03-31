شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية العربي الوطني تعتمد توزيع نصف ريال للسهم عن النصف الثاني من 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للبنك العربي الوطني، بجلسته المنعقدة أمس الإثنين، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019 بقيمة 750 مليون ريال سعودي.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم توزيع الأرباح بحصة للسهم الواحد تبلغ 0.5 ريال بعد خصم الزكاة، بما يمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وصوتت الجمعية بالموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2019 بمبلغ 750 مليون ريال بواقع 0.5 ريال والتي تمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

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وصدقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 3 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 4 مليار ريال في العام 2018.

وأرجع البنك التراجع في الأرباح خلال العام 2019 إلى تعديل صافي ربح للعام 2018 المعلن في ذلك الوقت بإضافة مبلغ 1.113 مليون ريال تمثل التسوية المبرمة بين البنك والهيئة العامة للزكاة والدخل حيث تمت تسوية المطالبات للسنوات السابقة حتى 2017.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 5.6 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات بلغ 5.2 مليار ريال خلال العام من 2018.