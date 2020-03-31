شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل – 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم هيوليت باكرد (HPQ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة 18.30، فهذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 24.07 إلى 12.53)، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 5.81% بما يعادل 0.98 نقطة ليستقر السهم عند سعر 17.84 دولار، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 18.30، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 19.67 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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