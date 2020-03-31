هاني ويل يرتفع وسط الضغوط السلبية - تحليل – 31-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم هاني ويل (HON) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب حذرة بنسبة بلغت 0.37% بما يعادل 0.48 نقطة ليستقر عند سعر 131.75 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وهي في طريقها الصحيح لتكوين دايفرجنس سلبي بها بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 138.88، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 123.48 استعداداً لكسره.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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