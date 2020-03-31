شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يظهر المزيد من الإشارات السلبية – تحليل – 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جنرال موتورز (GM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.28% بما يعادل -0.06 نقطة ليستقر السهم عند سعر 21.32 دولار، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 23.17، ليستهدف مستوى الدعم 14.32.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط