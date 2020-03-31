شكرا لقرائتكم خبر عن "منشآت" تؤجل الدفعات المستحقة لمبادرة الإقراض غير المباشر والان نبدء بالتفاصيل

دعمًا لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الراهنة، قررت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تؤجل الدفعات المستحقة لمبادرة الإقراض غير المباشر لمدة عام.

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