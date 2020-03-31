شكرا لقرائتكم خبر عن «السوق المالية»: تمديد مهلة الإفصاح للشركات المدرجة لمدة شهر إضافي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت هيئة السوق المالية عن عدم تطبيق إجراء تعليق تداول الأوراق المالية لجلسة تداول واحدة تلي انتهاء المهلة النظامية لنشر المعلومات المالية السنوية المنصوص عليه في الفقرة (1) من البند (ثانياً) من إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج، على النحو التالي:

- الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي لم تتمكن من الالتزام بمهلة الإفصاح عن المعلومات المالية السنوية التي تنتهي في 31/03/2020م، على أن تقوم هذه الشركات وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بنشر معلوماتها المالية السنوية قبل نهاية يوم الأربعاء الموافق 29/04/2020م، وفي حال لم تتمكن من ذلك فسيتم تعليق تداول أوراقها المالية لحين نشرها لمعلوماتها المالية.

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- صناديق المؤشرات المتداولة التي لم تتمكن من الالتزام بمهلة الافصاح عن التقارير السنوية التي تنتهي في 07/04/2020م، على أن تقوم صناديق المؤشرات المتداولة بنشر معلوماتها المالية السنوية قبل نهاية يوم الأربعاء 06/05/2020م، وفي حال لم تتمكن من ذلك فسيتم تعليق تداول أوراقها المالية لحين نشرها لمعلوماتها المالية.

2. تمديد المهلة النظامية للإفصاح عن تقرير مجلس الإدارة للشركات المدرجة التي تنتهي سنتها المالية في 31/12/2019م، لمدة شهر إضافي على أن تسلم الشركات المدرجة تقريرها قبل نهاية يوم الخميس الموافق 30/04/2020م.

كما تحث هيئة السوق المالية المُصدرين على التواصل مع الهيئة في حال واجهت أي صعوبات تتعلق بالإفصاح عن المتطلبات النظامية وذلك لأسباب تتعلق بالإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19). علماً بأن الهيئة تدرس حالياً مهل الإفصاح عن المعلومات المالية للمصدرين لفترات النشر القادمة.