شكرا لقرائتكم خبر عن "ساما" تُصدر وثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية للمباني والان نبدء بالتفاصيل

- الصيغة النهائية توضح الحد الأدنى من التغطيات والاستثناءات لهذا النوع من المخاطر

- شركة التأمين تعوض المؤمن له عن تكاليف الإصلاح والاستبدال وتعزيز المباني الناتجة من العيوب

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم الثلاثاء ، عن صدور الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية.

وقالت "ساما" في بيان لها، أن ذلك جاء إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء بإلزام المقاولين في مشاريع القطاع غير الحكومي بالتأمين على العيوب الخفية التي تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، واستمراراً لدورها في تطوير صناعة التأمين في المملكة، ودعم نمو مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية وكفاءة التعاملات.

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وأوضحت أن أحكام الصيغة النموذجية للوثيقة تحدد الحد الأدنى من التغطيات والاستثناءات لتغطية هذا النوع من المخاطر، مع الأخذ بالاعتبار حقوق والتزامات أهم الأطراف المشاركين في عملية التأمين على العيوب الخفية من المؤمن لهم والمقاولين وملاك المباني، وكذلك شركات التأمين المحلية، وشركات إعادة التأمين العالمية، والشركات التي تقدم خدمات الفحص الفني في أثناء تنفيذ مشاريع البناء.

وأشارت الى أن ذلك يأتي بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمقاولين.

ووفقا للوثيقة فإنه على شركة التأمين تعويض المؤمن له عن تكاليف الإصلاح والاستبدال وتعزيز المباني الناتجة من العيوب الخفية التي تُكتشف والتي تبلغ الشركة عنها - وذلك خلال فترة التغطية التأمينية إلا ما استثني في هذه الوثيقة- لما قد يسبب أي من الأحداث التالية:

- الأضرار المادية للمباني.

-التهديد بوقوع انهيار وشيك للمباني يتطلب اتخاذ تدابير علاجية فورية لمنع الانهيار الفعلي وذلك خلال فترة التغطية التأمينية.