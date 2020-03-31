ولي العهد: دبي ستضخ رأسمال جديدا في شركة طيران الإمارات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات

قال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد يوم الثلاثاء إن حكومة الإمارة ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لشركة طيران الإمارات وستضخ رأسمال جديدا في الشركة لمساعدتها على تجاوز أزمة كورونا.

وقال الشيخ حمدان في منشور على تويتر إن الدعم يأتي ”تأكيدا على القيمة الاستراتيجية الكبيرة التي تمثلها طيران الإمارات كإحدى الدعائم الرئيسية لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات عموما“.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ضخ رأس المال الجديد في وقت لاحق.