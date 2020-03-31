تخفيض أسعار البنزين بداية من إبريل

كتب: ضياء السقا

تتجه لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، لخفض أسعار المنتجات البترولية خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل لمدة 3 أشهر قادمة، بدءا من شهر إبريل، وحتي نهاية يونيو.

ورجحت مصادر في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن يكون اتجاه اللجنة لخفض أسعار المنتجات البترولية بمعدل يقترب من 10% من الأسعار الحالية وذلك كنتيجة للتراجع المستمر في أسعار خام برنت بداية من عام 2020 حيث زادت وتيرة التراجع بداية من شهر مارس الجاري مع زيادة معدلات انتشار فيروس كورونا وحرب الأسعار بين المملكة العربية السعودية وروسيا بعد انهيار اتفاق خفض الإمدادات النفطية، حيث سجلت أسعار النفط أمس 20 دولار للبرميل في انخفاض لم تشهده الأسعار منذ 17 عاما.

وأوضحت المصادر، أن المعادلة السعرية مرتبطة بمتوسط سعر خام برنت وسعر الصرف بخلاف الأعباء الأخرى، والضرائب والجمارك والتسويقية مثل النقل والتخزين وأجور التكرير والفئات الممنوحة لشركات التسويق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد قرر خفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموزعة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة.

وأضاف بيان لمجلس الوزراء، أن الموازنة العامة للدولة تتحمل قيمة التخفيض دعما لقطاع الصناعة، على أن يُعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أبريل 2020.

وكان رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن حزمة من القرارات في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا حرصاً على المواطنين.

وأعلن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، عن الآتي:

1. حظر حركة المواطنين اعتبارا من الأربعاء 25 مارس على كافة الطرق العامة اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.

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2. وقف جميع وسائل النقل الجماعية سواء كانت عامة أو خاصة خلال فترة الحظر.

3. تعليق الخدمات الحكومية بالكامل باستثناء الخدمية لمدة أسبوعين.

4.غلق جميع النوادى والمقاهى بشكل كامل.

5.اقتصار المطاعم على توصيل الطلبات فقط.

6.مد تعليق الدراسة لمدة أسبوعين آخرين.

7. غلق المحال التجارية من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق كلي يومى الجمعة والسبت.

8. استمرار العمل بالمستشفيات ومحال البقالة والصيادليات بكامل طاقتهم.

9. غرامة تبدأ من 4 آلاف جنيه وتنتهى بالحبس لمن يخالف قرارات الحكومة.