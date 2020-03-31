بعد وصولها لمستوى تاريخي.. أسعار الذهب تتراجع في مصر

كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الثلاثاء، بمقدار 6 جنيهات، مقارنة بتعاملات الإثنين.

وكان الذهب قد وصل إلى مستويات تاريخية، أوائل مارس، حيث سجل عيار 21، 731 جنيها، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وانخفضت أسعار الذهب، الثلاثاء، بعد تراجع أوقية المعدن الأصفر عالميا إلى 1610 دولار بعد وصول الأسعار أمس إلى 1624 دولار للأوقية.

وبحسب وكالة رويترز، سجلت أسعار الذهب عالميا هبوطا بنسبة 0.68 % بالتزامن مع ارتفاع الدولار مقابل الين، إذ تدافع المستثمرون والشركات اليابانية لتغطية نقص في العملة الأمريكية قبل نهاية السنة المالية للبلاد.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

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وجاء متوسط أسعار الذهب الثلاثاء في الأسواق المصرية، كالتالي:

عيار 18 بـ 595.75 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 695 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 794.25 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5560 جنيهات

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.