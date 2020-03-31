شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي لاختبار الدعم المحوري 0.6097، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 تقديم الدعم الإيجابي للسعر، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق الدعم المذكور كشرط أول لاستمرار الارتفاع المقترح، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 0.6236.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6100 والمقاومة 0.6260
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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