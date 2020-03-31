شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر عقود خام برنت لاختبار مقاومة القناة الرئيسية الهابطة، وطالما أن السعر دون 27.60، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار الارتداد هبوطاً للتوجه نحو أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 25.60 وتمتد إلى 24.60، مع الانتباه إلى أن اختراق 27.60 سيقود السعر لبدء موجة تصحيحية صاعدة على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 29.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط