شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الفضة تداولاته السلبية بعد اختبار مستوى 14.17 هذا الصباح، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة لهذا اليوم، مدعومةً بسلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 13.05 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن اختراق 14.17 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لزيارة مستوى 15.08 كهدف إيجابي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 13.50 والمقاومة 14.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط