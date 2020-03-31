شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 31-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي الآن ليقترب من الدعم المحوري 1599.10، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، حيث إن كسره سيضغط على السعر لاختبار الدعم الأهم للتداولات قصيرة الأمد عند 1571.20 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم بشرط الثبات فوق 1599.10، مع الإشارة إلى أن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1633.60 وتمتد إلى 1689.30 بعد اختراق المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1600.00 والمقاومة 1650.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد